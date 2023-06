Luxemburg: Die Sammelklage ist doch noch nicht in Sicht

LUXEMBURG – Die Umsetzung der EU-Richtlinie über kollektive Rechtsdurchsetzung sollte am Sonntag in Kraft treten. Doch der Staatsrat machte dem Prozess einen Strich durch die Rechnung.

In naher Zukunft werden doch noch keine Sammelklagen im Cité Judiciaire bearbeitet werden. Editpress/Julien Garroy

Obwohl die Umsetzung der EU-Richtlinie über kollektive Rechtsdurchsetzung in Luxemburg am Sonntag in Kraft treten sollte, müssen sich die luxemburgischen Verbraucher noch gedulden. Der Staatsrat hatte in einer am Dienstag abgegebenen Stellungnahme mehrere formale Einwände gegen den von der Regierung vorgeschlagenen Text, der dieses Verfahren im Großherzogtum ermöglichen soll. Das Verfahren ermöglicht einer großen Anzahl von Personen, häufig Verbrauchern, eine Person oder ein Unternehmen zu verklagen, um eine finanzielle Entschädigung zu erhalten. Die Maßnahme soll angesichts des Wahlkalenders auf die nächste Legislaturperiode verschoben werden.

In seiner Stellungnahme stellt der Staatsrat, ebenso wie die Berufskammern, insbesondere die im Text enthaltene Förderung der gütlichen Einigung in Frage, die beispielsweise staatlich finanzierte Mediatoren vorsieht. Die Instanz kritisiert einen «obligatorischen Durchgang». Der Verbraucherverband bestreitet dies. «Es wird keine Verpflichtung zur Mediation vorgeschlagen, sondern nur die, sich über die Vorteile eines solchen Verfahrens zu informieren, bevor man vor Gericht geht», stellte dieser am Mittwoch in einer Pressemitteilung klar.

Vermeidung von langwierigen und teuren Verfahren

Die Verbrauchervereinigung (ULC) begrüßte hingegen die Initiative der Regierung, die von verschiedenen im Ausland festgestellten Mängeln inspiriert wurde, wo der kollektive Rechtsschutz es ermöglicht, wenn möglich langwierige und teure Gerichtsverfahren zu vermeiden und «schneller zu einer Lösung zu gelangen», so Bob Schmitz von der ULC.

«Die künftige Sammelklage in Luxemburg wird sich in den Windungen langer, sehr kostspieliger Gerichtsverfahren (Anwälte, Sachverständige,...) mit wenigen Entscheidungen verlieren, wie es heute leider in Belgien und Frankreich der Fall ist, die bereits über Gesetze verfügen, die vor der europäischen Harmonisierungsrichtlinie erlassen wurden», kritisiert die Verbraucherorganisation.