Luxemburg: Die Santé hat die Hepatitis-Fälle von Kindern im Blick

In Luxemburg ist bislang kein verdächtiger Hepatitis-Fall aufgetreten.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat am Dienstag bekanntgegeben, dass in mehreren europäischen Ländern und den USA vermehrt Fälle von Hepatitis bei Kindern mit unbekanntem Ursprung festgestellt wurden. In Luxemburg seien noch keine solchen Fälle aufgetreten, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums gegenüber L'essentiel erklärte.