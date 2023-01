Ukraine-Krieg: «Die Schlacht zur Rückeroberung der Krim wird brutal»

Auch Matthew Schmidt, Direktor für internationale Angelegenheiten an der Universität von New Haven, beschreibt die ukrainischen Pläne, die Krim zurückzuerobern, als aussichtsreich. (Im Bild: Das Verwaltungsgebäude von Simferopol, der Hauptstadt der Krim)

via REUTERS

Die Krim spielt eine Schlüsselrolle im Ukraine-Krieg. Sowohl die strategische, die logistische als auch die symbolische Bedeutung der Halbinsel ist beträchtlich. Sie gilt zwar als militärisch hoch aufgerüstet, doch gehen gewisse Militärexperten davon aus, die Halbinsel könnte schon bald wieder in ukrainische Hände fallen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

«Die Ukraine befreit die Krim bis Ende August», twitterte Ben Hodges, ein ehemaliger kommandierender General der US-Armee, am 7. Januar. «Natürlich ist die Zeit auf der Seite der Ukraine. Sie haben keine Personalprobleme und ihre logistische Situation wird jede Woche besser. Kein einziger russischer Soldat will wirklich dort sein und die Sanktionen schmerzen», begründet Hodges seine Behauptung.

Auch Matthew Schmidt, seines Zeichens Direktor für internationale Angelegenheiten an der Universität von New Haven, beschreibt die ukrainischen Pläne, die Krim zurückzuerobern, als aussichtsreich. Das ukrainische Militär sei sehr optimistisch, zudem seien die Chancen der Ukrainer durch westliche Waffenlieferungen, Schulungen und die nachhaltige Modernisierung des ukrainischen Militärs gestiegen.

«Wenn sie lernen, aufeinander abgestimmte Operationen verschiedener Waffengattungen im größeren Umfang durchzuführen, könnten sie es schaffen», so die Einschätzung Schmidts. Auch die bessere Moral der Verteidiger sei ein Vorteil. Trotzdem werde die Schlacht zur Rückeroberung «brutal», auch weil Russland bereits seit 2014 eine starke Verteidigung aufgebaut habe. Und die Ukraine könne auch Scheitern, zum Beispiel wenn die Führung sich verkalkuliere und die Ukraine dadurch Soldaten und westliche Waffen im großen Umfang verlieren würde.

«Rückeroberung nahezu unmöglich»

Ein Problem besteht nach Domröses Ansicht auch darin, dass die Ukraine ihre großen menschlichen Verluste kaum ausgleichen kann, während Russland noch auf größere Reserven zurückgreifen könne. Und auch beim Kriegsmaterial sehe es ähnlich aus: «Die Russen haben bislang 2000 Panzer verloren, das wären alle in Europa existierenden Leopard-Modelle, aber die ersetzen das einfach.»

Darum geht Domröse von einem «Schlusskonzert im Frühjahr/Sommer» aus, bei dem beide Seiten noch eine große Offensive versuchen und sich dann «erschöpft in Verhandlungen begeben». «Russland will nicht weiter vorwärtskommen und die Ukraine schafft es leider nicht», so Domröse.