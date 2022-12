Luxemburg : Die Schmuckdiebe haben wieder zugeschlagen

ESCH/ALZETTE – Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, rissen drei Personen einer Fußgängerin in der Rue de l'Alzette in Esch die Goldkette vom Hals. Bei den Tätern handelt es sich um zwei jüngere Männer und eine junge Frau.