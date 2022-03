Ein letztes Mal Miss BumBum : Die schönsten Pobacken von ganz Brasilien

Der schönste Po Brasiliens wurde gewählt: Rosie Oliveira ist die neue Miss BumBum. Und sie wird die letzte ihrer Art sein, hach.

In der Endrunde der siebten – und, oh weh: letzten! – Ausgabe des kurvenreichen Wettkampfes setzten 15 üppige Schönheiten ihr gottgegebenes (und möglicherweise auch chirurgisch gefördertes) Fahrgestell in Szene. Einige der anderen Kandidatinnen sehen Sie oben im Video und hier unten zeigt Gewinnerin Rosie, wie sie ihre nun preisgekrönte Kehrseite in Form hält.