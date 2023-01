Luxemburg-Stadt: Die schönsten Weihnachtsschaufenster wurden ausgezeichnet

Rund 40 Geschäfte - die überwiegende Mehrheit davon selbständig geführte Geschäfte - hatten sich für den von der Stadt und dem UCVL organisierten Wettbewerb angemeldet. Der erste Preis ging an die Boutique «Ottika Enza» in der Rue Aldringen.

Der erste Preis ging an den Optiker «Ottika Enza» in der Rue Aldringen. Den 2. Platz belegte die Chocolaterie «Genaveh» in der Rue Philippe II. Die Weinbar «Pas sage» in der Grand-Rue vervollständigt das Podium. Die Gewinner erhalten jeweils 4000, 2000 und 1000 Euro.