Luxemburg: «Die Schueberfouer ist wie die Champions League»

Die Schueberfouer 2022 findet vom 19. August bis zum 8. September statt.

Alle Luxemburger, die wir auf dem Glacis getroffen haben, sind sich einig: Die Rückkehr der Schueberfouer am Freitag, den 19. August, «ist für die Bevölkerung sehr wichtig». «Sie musste in ihrer traditionellen Form wiederkommen», also ohne sanitäre Einschränkungen und mit einem Höchstmaß an Attraktionen und Verpflegungsmöglichkeiten.

«Wir sind sehr froh, dass wieder eine ‹normale› Schueberfouer stattfindet», sagt Alexandre Dautremont, Besitzer des King-Kong-Stands, an dem man Essen und Getränke bekommt. «Wir haben die Schobermesse in den letzten beiden Sommern zweimal verpasst. Letztes Jahr hatten wir zwar den ‹Fun um Glacis›, aber das war nicht das Gleiche. Jetzt sind wir endlich wieder auf der richtigen ‹Fouer›».

Alexandre Dautremont, Chef des King Kong.

«Wir erwarten in den ersten Tagen viele Leute», so Alexandre Dautremont vorab, «denn wir haben das Gefühl, dass uns die Öffentlichkeit vermisst hat. Für uns sind der Weihnachtsmarkt und die Schueberfouer die beiden wichtigsten Termine des Jahres. Das ist wie die Champions League für uns.» Außerdem würde es nicht viel ändern, dass die Schueberfouer früher schließt, «denn wir sind immer noch von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts vor Ort. 13 Stunden Öffnungszeit sind mehr als genug. Es ist außerdem gut, dass die Öffnungszeiten festgelegt sind, somit ist es nicht schwer, sie sich zu merken», erläutert Alexandre.

Nach der großen Hitze in den ersten Augustwochen hat Luxemburg nun eine Abkühlung bekommen. Für die Schausteller nähert man sich deswegen den idealen Bedingungen für eine gute Schueberfouer. «Zu heiß ist nicht gut», räumt Alexandre Dautremont ein. «Das Publikum kommt, aber wenn es etwas kühler ist, gelingt es einem eher ordentlich zu essen und zu trinken. Bei den Getränken wird nicht mit einem Preisanstieg gerechnet, obwohl die Treibstoffkosten für die Anreise nach Luxemburg um das Doppelte gestiegen sind. Für große Restaurants ist die Erhöhung des Gaspreises jedoch komplizierter. Es wird keine Überraschungen geben, aber man wird sich in Bezug auf die Rohstoffkosten ein wenig anpassen müssen».

«Dieses Jahr erleben wir das Ereignis regelrecht neu», erzählt Salomé. «Zwei Jahre lang hat mein sechsjähriger Sohn nichts von all dem gesehen. Nun spürt man, dass er bereit ist auf alle Attraktionen zu gehen. Wir sind bereit, es ist in Luxemburg und wir sind stolz. Zwar werden wir feiern, aber wir müssen auch an die Zukunft denken. Es ist schwierig, über die Runden zu kommen. So mussten wir das Großherzogtum verlassen, um nach Deutschland zu ziehen, wo das Leben etwas billiger ist».

Salomé und ihre Familie auf dem Glacis.