Luxemburg: Die Schueberfouer macht sich bereit für «ein neues Kapitel»

Mehr als 20 Tage vor Beginn der Schueberfouer hat der Aufbau auf dem Glacis in Luxemburg-Stadt begonnen. «Wir haben absolut Zweifel», sagt Jean-Marc von Jean La Gaufre, einem der symbolischen Schausteller der «Fouer». «Wenn ein Künstler auf die Bühne geht, hat er Lampenfieber. Uns geht es gleich. Wir sind sehr froh, dass wir wieder zu einer traditionellen Schueberfouer zurückkehren, und wir hoffen einfach das Beste».

Bereits seit dem 18. Juli, besonders aber seit letztem Mittwoch sind die Schausteller mit dem Aufbau der Restaurants beschäftigt. «Es ist nicht früher als sonst. Es ist bequem, so anzukommen. So gibt es weniger Stress, bevor die Fahrgeschäfte ankommen», sagt Jean-Marc. Da die Schueberfouer seit 2019 jedoch nicht in dem gewohnten Maß stattgefunden hat, sei es schwer sich zurechtzufinden. «Man vergisst Dinge, aber bei uns gibt es immerhin Erfahrung seit...1887».