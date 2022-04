Ukraine/Luxemburg: «Die Schule gibt ihnen die Möglichkeit, wieder Kinder zu sein»

Rund 100 junge Ukrainer werden seit Dienstag am Lycée Michel-Lucius in Luxemburg-Stadt unterrichtet. Vincent Lescaut

Seit Dienstag drücken fast 600 ukrainische Kinder die Schulbänke im Großherzogtum. Fast 100 davon am Lycée Michel-Lucius in Luxemburg-Stadt. «42 in der Grundschule und 59 an weiterführenden Schulen», erzählt die Direktorin der internationalen Schule. «Wir sind für solche Situationen gerüstet, denn 2015 haben wir den Ansturm syrischer Schüler schon bewältigt. Unabhängig vom Grund sind wir darauf vorbereitet, im Laufe des Jahres ausländische Schüler aufzunehmen», so Pétry weiter. Die Besonderheit ist, dass eine große Zahl der ukrainischen Kinder gleichzeitig anfängt.

Um die Integration zu erleichtern und «den Schülern alle Strukturen zu bieten, die auch den anderen Schülern zur Verfügung stehen», seien bislang alle jungen Ukrainer in den Räumlichkeiten des Lycée Michel-Lucius untergebracht worden. Mit dem Ziel, sie nach und nach in reguläre Klassen zu integrieren.

«Eine sehr hohe Belastbarkeit»

In den eigens dafür eingerichteten Klassen- und Leseräumen, werden Grundschüler auf Englisch unterrichtet. Sofern sie der Sprache nicht mächtig sind, gibt es auch Klassen die sich mit der Alphabetisierung beschäftigen. In den weiterführenden Jahrgängen durchgehen die Schüler erst einmal eine Eingewöhnungsphase, bis sie dann in reguläre Klassen oder sogenannten «Willkommensklassen» eingegliedert werden, wie Pascale Pétry erklärt.

«Wir stellen fest, dass die Schülerinnen und Schüler sehr belasbar sind. Wir bitten sie aber, uns mittzuteilen, wenn es ihnen schlecht geht. In einer ersten Phase soll es darum gehen, sie mit der Umgebung und den Strukturen der Schule vertraut zu machen». Es wurden etwa 20 englischsprachige Lehrkräfte eingestellt, die mit der Eingewöhnung ausländischer Schüler vertraut sind, sowie fünf Assistenten ukrainischer Herkunft.

«Sie sind sehr engagiert»

Die neuen Schülerinnen und Schüler seien mit viel Herzblut dabei. Dies bewiesen auch Dutzende Kinder, die schon vor den Osterferien angekommen waren. «Sie sind sehr engagiert. Acht sind bereits in der Regelklasse und vier in der Willkommensklasse», sagt die Schulleiterin und betont, dass die Familien laut ersten Rückmeldungen zufrieden sind. «Die Schule ermöglicht es diesen Kindern, wieder Kinder zu sein. Sie gibt ihnen eine Perspektive, nach dem, was sie erlebt haben. Sie können wieder mit anderen Jugendlichen zusammen sein, lernen und spielen».

Auch wenn der Schulalltag für die Kinder sehr ermüdend ist, nutzen sie auch die Möglichkeit in Jugendtreffs neue Kontakte zu knüpfen. «Ukrainische oder russische Schüler, die schon länger in Luxemburg sind, haben sich freiwillig gemeldet, um ihnen die Stadt zu zeigen. Was sie verbindet ist die Tatsache, dass sie auch mal ‹die Neuen› waren», betont Pascal Pétry.