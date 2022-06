Leiche in Marbella entdeckt : Die schwierige Familiengeschichte hinter dem Tod der Ex-Prinzessin von Katar

Die Ex-Frau von Scheich Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani war in einen Rechtsstreit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter verwickelt. Dass sie an einer Drogenüberdosis gestorben ist, glauben ihre engsten Freunde nicht.

Kasia Gallanio (rechts) mit ihrer Tochter, Sheikha Malak. Die 45-jährige Mutter wurde am 29. Mai tot in ihrer Luxuswohnung in Marbella entdeckt.

Der Tod der Ex-Prinzessin von Katar, Kasia Gallanio, ist ein Schock für ihren engsten Kreis. Die ehemalige Ehefrau von Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, Onkel des Emirs von Katar, wurde am Sonntag leblos in ihrem Bett in der Luxuswohnung im spanischen Marbella entdeckt. Die Resultate der Autopsie sind noch nicht bekannt, aber erste Untersuchungen deuten auf eine Drogenüberdosis hin.

Vor Gericht hatte er behauptet, dass Kasia Gallanio Alkoholikerin mit psychischen Problemen sei, und ein Gericht in Frankreich – wo der Mann seit 1992 wohnhaft ist – stimmte ihm zu. Erst vor zwei Wochen, am 19. Mai, hatte ein Pariser Gericht Gallanios Sorgerechtsanträge erneut abgelehnt.

Eine der Töchter beschuldigt Vater der sexuellen Misshandlung

Vor einigen Monaten traute sich Kasia Gallanio mit ihrer Geschichte erstmals an die Öffentlichkeit. In einem Interview mit «Le Parisien» erzählte sie von der Trennung ihres fast 30 Jahre älteren Ehemanns. Anfänglich seien die Töchter beim Vater geblieben, bis die älteren – heute 17 Jahre alt – entschieden, bei der Mutter wohnen zu wollen. «Zur Strafe dafür warf er sie aus dem Haus und brach den Kontakt zu ihnen ab», sagte Gallanio. Seither wohnen sie in Hotels. Die jüngere Tochter des Paares ist 15 Jahre alt und wohnt immer noch mit Al-Thani in einer luxuriösen 5000 Quadratmeter großen Wohnung an der Avenue Montaigne in Paris.