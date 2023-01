Luxemburg: «Die Senkung der Mehrwertsteuer fällt nicht auf»

Die Maßnahme soll nach Angaben von Finanzministerin Yuriko Backes (DP) 317 Millionen Euro kosten. «Der Unterschied ist oft eine Geschichte von Cent-Beträgen», sagte Paulo aus Petingen, «dabei sind die Preise schon vorher so stark gestiegen». «Es lohnt sich vor allem, wenn man in großen Mengen einkauft», so Filipe. Andere Kunden, wie Sergio und Elisabeth aus Rodingen, befürchten, dass die Geschäfte das Minus gar nicht richtig an die Kundschaft weitergeben und «das Geld anderswo eintreiben» könnten.