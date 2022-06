Pandemie : Die siebte Corona-Welle ist in Luxemburg angekommen

LUXEMBURG – Steigende Corona-Fallzahlen und sieben neue Todesfälle: Auch Luxemburg bleibt von der neuen Covid-19-Welle nicht verschont. Und die Lage könnte sich noch weiter zuspitzen, da der vergangene Nationalfeiertag etliche Menschen zusammengebracht hat.

Europa steht vor einer siebten Welle von Covid-19, und auch das Großherzogtum ist davon nicht ausgenommen. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der positiven Fälle bei gleicher Testzahl um 13 Prozent an. Konkret heißt das 4.485 neue Ansteckungen zwischen dem 20. und 26. Juni.

Der Vormarsch der neuen Untervarianten von Omicron, BA.4 und vor allem BA.5 lässt die Zahl der Infektionen in die Höhe schnellen. Gleichzeitig kommt es immer häufiger zu Reinfektionen. So sind Personen, die sich im Dezember mit Omicron BA.1 infiziert haben, weniger gut geschützt als zu Beginn des Jahres.

Sieben Todesfälle seit Mitte April

Die Inzidenzrate liegt nun bei 695 Fällen pro 100.000 Einwohner, verglichen mit 617 in der letzten Woche. In der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen, stieg sie auf über 1.135 Fälle pro 100.000 Einwohner (+18 Prozent) und in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen stieg sie am meisten (+22 Prozent).