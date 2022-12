Luxemburg: Die Situation in einigen Flüchtlingsunterkünfte soll unzumutbar sein

Einige Flüchtlinge sollen über die Feiertage kein Wasser gehabt haben. ASBL LUkraine

«Wir sind nicht hier, um zu kritisieren, sondern sind dankbar für das, was Luxemburg tut. Aber in einigen Strukturen gibt es Probleme. Wir wollen helfen, diese zu lösen.» Nicolas Zharov, Vorsitzender der ASBL LUkraine, hat gestern bei Radio 100,7 über Probleme mit der Wasserversorgung und der Heizung in der Notunterkunft (Structure d'hébergement d'urgence, SHUK) auf dem Kirchberg und im «Gebäude T» am Boulevard Konrad Adenauer berichtet.

«An manchen Orten gibt es auch Probleme mit unzureichenden Mengen an Essen und sehr langen Warteschlangen. Einige Flüchtlinge werden vom Personal bedroht. Die Regeln sind manchmal zu streng und richten mehr Schaden an, als dass sie Risiken vorbeugen», sagt Nicolas Zharov. «Zum Beispiel in Bezug auf das, was Flüchtlinge mitbringen dürfen. Sie haben kein Recht auf einen Spiegel.» Er ruft dazu auf, Flüchtlinge als Bereicherung zu betrachten. «Meine Botschaft beschränkt sich dabei nicht auf ukrainische Flüchtlinge», betont er.

Der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins spricht von einem Mangel an Übersetzungspersonal, Sozialarbeitern und psychologischer Unterstützung an einigen Standorten. «Die Kinder frieren in den Schlafsälen. Sie kommen von der Schule und haben nichts zu essen. Es gibt drei Mikrowellen für 350 Menschen. Die Duschen sind ständig zu und funktionieren nicht. In den Toiletten gibt es kein Licht», klagt er. «Bei uns war über die Feiertage das Wasser abgedreht», berichtet eine im «Gebäude T» untergebrachte Geflüchtete in einem Brief, der über soziale Netzwerke verbreitet wurde.

Jean Asselborn dementiert

«Es gibt Strukturen, in denen die Lebensbedingungen unerträglich sind», versichert Nicolas Zharov. «Wir haben ein Dossier zusammengestellt, mit Beweisen und Videos. Natürlich befürchten wir, dass diese Botschaft von einigen falsch aufgefasst wird, aber wir sind dazu gezwungen, zu sprechen. Das haben wir in mehreren Arbeitstreffen getan. Wir haben gesagt, dass wir bereit sind, bei der Lösung dieser Probleme zu helfen, aber das wurde nicht gehört», fährt er fort. «Ein Kind aus dem Tony-Rollman-Zentrum (das am 17. Dezember aufgrund der Wetterbedingungen evakuiert wurde, Anm. d. Red.) wurde mit Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert», berichtet der Vorsitzende der ASBL, stellt dabei jedoch klar, dass die Dinge in anderen Zentren sehr gut laufen würden.

Er räumte zwar ein, dass der luxemburgische Staat viel Geld für die Unterstützung von Flüchtlingen ausgibt, aber seiner Meinung nach werde ein zu großer Teil davon durch Verwaltungsarbeit oder zu strenge Vorschriften beansprucht. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten europäische Angelegenheiten reagierte am Dienstag mit einer klaren Stellungnahme.

Jean Asselborn (LSAP), Minister für Immigration und Asyl, versicherte unter anderem, dass es im «Gebäude T» auf dem Kirchberg rund um die Weihnachtstage zu keinem Ausfall des Leitungswassers gekommen sei und die Trinkwasserversorgung daher zu jedem Zeitpunkt sichergestellt gewesen sei. Dies wird von Nicolas Zharov bestritten. «Wir sind gestern vor Ort gewesen und haben Flaschen aus unserem Lager mitgebracht. Ein Bestand, der von Rosport gespendet wurde. Wenn es Wasser gegeben hätte, hätten wir das nicht getan.»

Abgefülltes Mineralwasser wird verteilt

Das Ministerium verwies darauf, dass das Nationale Aufnahmeamt (ONA) am 30. November 2022 insgesamt 68 Unterbringungsstrukturen mit 4157 internationalen Schutzsuchenden und -berechtigten (DPI/BPI) und 1125 Personen, die vorübergehenden Schutz erhalten (BPT), aus der Ukraine verwaltete. Der Minister begrüßte die Zusammenarbeit mit der Caritas und dem Roten Kreuz und erwähnte, dass das ONA in den letzten zwölf Monaten die Gesamtkapazität ihres Unterbringungsnetzes von über 3400 Betten auf insgesamt 7013 Betten (bis zum 30. November 2022) erhöht habe.