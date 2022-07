Santé-Bericht : Die Sommerwelle bringt mehr als 5700 Corona-Fälle in einer Woche

LUXEMBURG – 28 Prozent Zuwachs hat das Gesundheitsministerium innerhalb einer Woche bei den Neuinfektionen verzeichnet. Auch in den Krankenhäusern werden laut Bericht wieder mehr Personen wegen Corona eingeliefert.

Der Trend der letzten Wochen hat sich bestätigt: Das Coronavirus ist in Luxemburg, wie auch in anderen Teilen Europas, wieder weiter auf dem Vormarsch. Nach dem aktuellen Wochenrückblick der Santé am heutigen Mittwoch, wurden in der Woche vom 27. Juni bis 3. Juli 5741 Personen positiv auf eine Infektion getestet, fast 30 Prozent mehr als in der Woche davor. Der Anstieg zeigt sich ebenso deutlich in der Zahl der aktiven Infektionen: Diese wuchsen im Wochenvergleich von 8834 auf 10.488 an.