Oscars oben ohne - Die spannendsten Looks vom roten Teppich

Nach langer Zeit endlich wieder ein richtiger roter Teppich. In den vergangenen Jahren mussten auch die Oscars Corona-bedingt auf Alternativen zurückgreifen. So findet das Event nun – nachdem es letztes Jahr in die Union Station in Los Angeles verschoben wurde – erstmals wieder im Dolby Theatre in Hollywood statt. Eigentlich Grund genug, um outfittechnisch mit den großen Geschützten aufzufahren.