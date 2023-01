Von Gucci bis Nike: Die spektakulärsten Gerichtsfälle der Modewelt

Wenn Modehäuser vor Gericht ziehen oder gar auf der Anklagebank sitzen, geht es um Beträge in Millionenhöhe. Kürzlich musste dies auch die Produktionsfirma erfahren, die für Balenciaga das Fotoshooting umsetzte, das aufgrund von Kindern und BDSM-Teddys für einen Skandal sorgte . Die spanische Modemarke reichte eine Klage in der Höhe von 25 Millionen Dollar ein. Balenciaga wurde darauf vorgeworfen, sich aus der Affäre ziehen zu wollen. Das Luxuslabel hat die Klage in der Zwischenzeit bereits wieder zurückgezogen.

Dior vs. Valentino

Die einzigen, die dieses Spektakel nicht so lustig finden, ist das Modehaus Dior. Das französische Luxushaus betreibt an der Piazza di Spagna eine Boutique, die aufgrund Valentinos Show den ganzen Tag leer steht. Das beanstandet das Luxuslabel zumindest in seiner Klage gegen Valentino. Wegen angeblich ausbleibender Verkäufe fordert Dior im Sommer 2022 von Valentino eine Summe von 100.000 Euro. Im Netz trifft diese Forderung auf Hohn. Kurz darauf zieht Dior die Klage «angesichts der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Häusern», zurück.

Nike vs. Lil Nas X

Passend zu Lil Nas X Song «Montero (Call Me By Your Name)», in dem der Musiker in der Hölle landet, veröffentlicht der Rapper einen Sneaker. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendeinen Schuh. In Kollaboration mit dem Künstlerkollektiv MSCHF brachte Lil Nas X einen neu gestalteten Nike Air Max 97er Turnschuh heraus. In der Sohle des Sneakers soll jeweils ein Tropfen menschliches Blut enthalten sein, der Rest des Hohlraums ist mit Tinte aufgefüllt.