Xavier Bettel : «Die Stabilität und Sicherheit Europas sind in Gefahr»

LUXEMBURG – Der Premierminister hat sich am Donnerstag zum Einmarsch Russlands in die Ukraine und zur Reaktion der EU geäußert.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat sich am Donnerstagmorgen zum Einmarsch Russlands in die Ukraine geäußert. «Heute ist ein düsterer und trauriger Tag, die Stabilität und die Sicherheit Europas sind in Gefahr», sagte der Staatschef. In den vergangenen beiden Monaten hätten sich die EU-Länder und Verbündeten in der Nato um Deeskalation bemüht. Dennoch habe Russland den Weg der Waffen gewählt – eine Entscheidung, die Bettel auf das Schärfste verurteilte.