138 Tonnen Kot im Jahr: Die Stadt Luxemburg sagt Hundekot den Kampf an

Ob in Parks oder auf Gehwegen: Liegengelassene Hundehaufen sorgen auch in Luxemburg für großen Unmut – zumindest bei jenen, die sie übersehen. Die Hauptstadt will das Problem nun angehen und startet eine Sensibilisierungskampagne. «Wir wollen die Öffentlichkeit dazu bringen, die Beutel zu benutzen. Es gibt genug Mittel, die von der Stadt angeboten werden, um den öffentlichen Raum sauber zu hinterlassen», sagt Schöffe Serge Wilmes (CSV) am Mittwoch beim City Breakfast.