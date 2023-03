Armut und Sicherheit: Die Stadt Luxemburg plant gegen Bettler vorzugehen

«Wenn es normal ist, dass jeder unter einem Dach schläft, ist es auch normal, dass die Zugänge für die Leute, die zur Arbeit oder zum Einkaufen kommen, frei sind», erklärt Maurice Bauer (CSV), Schöffe in der Hauptstadt. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 27. März wird die DP-CSV-Mehrheit vorschlagen, das Betteln in bestimmten Straßen im Stadtzentrum, in Bonneweg und im Bahnhofsviertel zwischen 7 und 22 Uhr zu verbieten.