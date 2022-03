Geflüchtete Einwohnerin berichtet : «Die Stadt Mariupol gibt es nicht mehr»

Um in der belagerten Stadt nicht verrückt zu werden, führte die Ukrainerin Olena in Mariupol regelmäßig ein Tagebuch. Nach ihrer Flucht erzählt sie, wie sie den Beschuss der Stadt überlebte.

Wegen der vielen Todesopfer sei in einem Stadtteil eine Grube ausgehoben worden. In dem Massengrab seien sowohl Zivilisten als auch Militärs beigesetzt worden, berichtete Olena. «Die Stadt Mariupol gibt es nicht mehr.» An ihrem Haus sei eine Garage von einer Rakete getroffen worden. «Ich habe kein Haus mehr.»

Dank geschmolzenem Schnee überlebt

Sie habe insgesamt 20 Tage in einem Keller Schutz vor den Angriffen gesucht – ohne Trinkwasser. In dieser Zeit habe sie nur dank Regenwasser, geschmolzenem Schnee und Heizungswasser überlebt, schrieb Olena. Vor wenigen Tagen sei ihr mithilfe eines Nachbarn die Flucht in das nahegelegene Dorf Wolodarske gelungen. Sie habe jeden Tag Tagebuch in Mariupol geführt, «um nicht verrückt zu werden».