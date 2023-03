Luxemburg: Die «Stëmm vun der Strooss» kritisiert Bettlerverbot in der Hauptstadt

«Ist es wirklich schon so weit gekommen?» Alexandra Oxacelay, Direktorin der «Stëmm vun der Strooss», einer gemeinnützigen Organisation zur Unterstützung von Obdachlosen, reagierte ernüchtert auf die Ankündigung von Abgeordneten der Mehrheit in der Hauptstadt. Diese wollen eine Änderung der Polizeiverordnung, um das Betteln in bestimmten Straßen im Zentrum, in Bonneweg und im Bahnhofsviertel zwischen 7 und 22 Uhr zu verbieten. Der Vorschlag schlägt hohe Wellen.