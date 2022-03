Luxemburg - Die Stiftung «Hëllef fir d'Natur» feiert 40-jähriges Bestehen

Als die Stiftung Hëllef fir d'Nature des Vereins natur&ëmwelt im Dezember 1982 gegründet worden ist, gab es noch nicht einmal das Umweltministerium. 2022 feiert sie also ihr 40-jähriges Bestehen und hat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kockelscheuer die Feierlichkeiten und Veranstaltungen vorgestellt, die das Jubiläumsjahr prägen werden.