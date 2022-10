Initiative: Die «Super Seniors» geben Nachhilfe

«Wir haben 44 aktive Senioren, 137 Kindern wurde bereits geholfen», freut sich Aurélia Pattou, die Direktorin der Bewegung für Chancengleichheit (« Mouvement pour l'égalité des chances (MEC) »). Seit 2019 betreibt die Vereinigung ein Projekt, in welchem Senioren Schulkindern Nachhilfe in Fächern wie Französisch, Deutsch, Mathe usw. geben. Ins Leben gerufen wurde das Projekt «Super senior» im Müllerthal, im Osten des Landes. Später kam dann die luxemburgische Moselregion dazu. Seither wurde es auf Strassen, Junglinster und weitere Orte ausgeweitet. Und es wird weiter wachsen, und sich auf das Kanton Redingen erstrecken, womit dann etwa zehn Gemeinden erreicht würden. Anschließend sind Mertzig, Colmar-Berg und Bissen an der Reihe.

«Allein in Beckerich haben wir 230 schulpflichtige Kinder», hebt Thierry Lagoda, Bürgermeister der Gemeinde, hervor, der das Projekt in den Ort holen wollte, wo derzeit entsprechende Vorbereitungen laufen. «Wir brauchen solch eine Nachhilfe in unserer Region. Ich habe gehört, dass positiv über die Initiative gesprochen wurde. Wir haben die Schulleiter gefragt, was sie von dem Projekt halten und einstimmig positives Feedback bekommen».