Illustrationen : Die Superhelden des Post-Punk

Der brasilianische Künstler Butcher Billy setzt die Helden der Post-Punk-Musik neu in Szene.

Wenn aus dem schüchternen Morrissey plötzlich Hulk wird, war Butcher Billy am Werk. Der Brasilianer fertigt Illustrationen an, in denen er seine Helden des Post-Punk mit jenen Helden aus Comics vermischt. So entsteht dann aus dem introvertierten Joy-Division-Sänger Ian Curtis der maskierte Spiderman.