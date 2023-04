Luxemburg: Die Tage des «KKiosks» am Hauptbahnhof sind gezählt

Der «KKiosk» im Luxemburger Hauptbahnhof wird am 30. April schließen. Das haben die CFL und der Schweizer Betreiber Valora am vergangenen Montag bekanntgegeben. Wer sich dann vor Fahrtantritt noch etwas zum Lesen holen möchte, muss weitere Wege in Kauf nehmen. «Wegen der Bauarbeiten läuft unser Gewerbemietvertrag aus», erklärt Valora.

Die Verkaufsstelle war bereits in einen Container vor dem Bahnhofsgebäude verlegt worden – ein Standort, den sie nun also auch aufgeben muss. Dieser Wegfall «bedeutet weniger Komfort für Fahrgäste», bedauert ein L'essentiel-Leser, der sich dort regelmäßig Zeitschriften geholt hatte. Die CFL wollte sich zu einer möglichen Verlängerung des Angebots nicht äußern und verwies auf eine für Anfang Mai geplante Mitteilung.

Valora wiederum rät den Kunden, ihre anderen Verkaufsstellen aufzusuchen. Zeitungen und Magazine würden weiterhin in ihren 72 Filialen verkauft, etwa in der Avenue de la Gare und der Rue Joseph-Junck – beide in Bahnhofsnähe. Die Kette versichert, keine weiteren Schließungen zu planen. «Wir setzen unsere Expansion mit zwei oder drei Geschäften pro Jahr fort», so ein Sprecher des Unternehmens.