Luxemburg: Die Tage des unbegrenzten Homeoffice für Grenzgänger sind gezählt

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie hat die Arbeit in den eigenen vier Wänden einen Höhenflug erlebt. Für die Grenzgänger des Großherzogtums nähert sich nun aber das Ende der Möglichkeit, unbegrenzt aus dem Homeoffice arbeiten zu können. Die mit den Nachbarländern abgeschlossenen bilateralen Steuerausnahmen werden am 1. Juli auslaufen, wie das Finanzministerium Anfang Juni mitteilte. Das bedeutet, dass Grenzgänger in Luxemburg und ihrem Wohnsitzland besteuert werden, wenn sie eine bestimmte Zahl an Homeoffice-Tagen überschreiten.

Während der Pandemiemonate war die Zählung der Telearbeitstage eingefroren worden, um den Beschäftigten zu ermöglichen, zu Hause zu bleiben. Während dieser Zeit wurden in Verhandlungen die Schwellenwerte für Belgien und Frankreich auf 34 Tage pro Jahr angehoben, während für in Deutschland ansässige Personen weiterhin 19 Tage gelten. Ab dem 1. Juli sind die Arbeitgeber wieder verpflichtet, Arbeitnehmer, die die Schwellenwerte überschreiten, den Steuerbehörden zu melden. Das Jahr 2022 wird ein Jahr des Übergangs sein: Nach sechs Monaten unbegrenzter Telearbeit, gilt der Jahresgrenzwert nun für die letzten sechs Monate.

Daneben müssen die Grenzgänger in ihrem Wohnsitzland bis zum Ende des Jahres keine Sozialversicherung bezahlen, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Dieser Verlängerung hat die Kommission der Europäischen Union zugestimmt. Sie bleiben bis zu dem Zeitpunkt an das Sozialversicherungssystem des Großherzogtums angeschlossen, auch wenn sie mehr als 25 Prozent ihrer Arbeitszeit in Telearbeit leisten. Die abweichende Regelung, die am 31. Juni ausgelaufen wäre, wird damit um weitere sechs Monate, also bis zum 31. Dezember 2022, verlängert.