Berchem : Die Tigermücke will sich in Luxemburg niederlassen

Bei einer Autobahnraststätte wurden Larven und Eier des Insekts entdeckt.

Jetzt wurde sie doch noch in Luxemburg gesichtet – die Tigermücke, oder auch «Aedes albopictus». Genauer gesagt entdeckten Experten nur Larven und Eier des Insekts und zwar in der Gemeinde Roeser. «Wir haben noch keine erwachsenen Tiere gefunden, aber wissen, dass sie da sein müssen», so der Entomologe und Tierarzt Francis Schaffner.

Die Tigermücke hatte ihre Brut einmal in einer Fliegenfalle an der Autobahnraststätte Berchem abgelegt und dann wenige hundert Meter weiter weg in einem Kanaldeckel. «Dort legen Mücken besonders oft ihre Eier ab», so der Experte. In diesem Bereich sei nun auch die Überwachung verstärkt worden, um das Vorkommen der Mücke im Blick behalten zu können.

Kein Grund zur Beunruhigung

«Luxemburg befindet sich ganz im Norden des Lebensraums der Mücke. Wir hoffen, dass wir das als Vorteil nutzen und ihre Ausbreitung bei uns verlangsamen können». Ideal sei natürlich zu verhindern, dass die Tigermücke sich überhaupt in Luxemburg niederlässt. In Belgien und den Niederlanden habe sich das Insekt deshalb auch bisher nicht ansiedeln können. «Wichtig ist, dass in der Region niemand Behälter mit stehendem Wasser aufstellt», betont Schaffner.

Wirklich Sorgen müssen wir uns wegen der Tigermücke aber ohnehin nicht machen. «Dass sie Krankheiten überträgt, ist sehr unwahrscheinlich». Dieses Risiko bestehe erst, wenn die Mücke sich wirklich niedergelassen habe, dann einen virusinfizierten Menschen steche und die Krankheit dann weitertrage. Das jedoch brauche sehr viel Zeit: «In Frankreich oder Italien vergingen Jahre zwischen dem Auftreten der Mücke und den ersten Übertragungsfällen», beruhigt der Experte.