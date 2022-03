Von Bolt bis Marie Muller : Die Tops und Flops der Spiele in London

Gut zwei Wochen lang wurden in London olympische Geschichten geschrieben. Dabei gab es unvergessliche Siege und peinliche Debakel. Ein Rückblick.

Bei kaum einem Sport-Anlass werden so viele Geschichten geschrieben wie bei den Olympischen Spielen. Es sind Erfolgsgeschichten, aber auch Dramen. So faszinierte Leichtathletik-Superstar Usain Bolt einmal mehr das Publikum, der Schwimm-Überflieger der letzten Jahre, Michael Phelps, beendete seine Karriere mit sechs weiteren Olympia-Medaillen und sdie luxemburgische Judoka Marie Muller sicherte sich trotz verpatztem Bronze einen Platz in der Weltspitze.