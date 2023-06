Alex Kirsch: «Die Tour de France ist anders als alle anderen»

Mit dem zweiten Platz auf einer Etappe beim Giro und den nationalen Titeln scheinen Sie in Topform zu sein?

Ich hatte in letzter Zeit viel Spaß bei den Rennen. Das motiviert mich, denn ich hatte einen schlechten Start in die Saison. Mein zweiter Platz in Rom hat bewiesen, dass man immer weiterkämpfen muss.