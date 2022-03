Radsport : Die Tour de France lässt Thionville links liegen

THIONVILLE – Das größte Radrennen der Welt kommt 2019 nicht in die Moselregion. Das teilte der Regionalrat Patrick Weiten am Freitag mit.

Die Radsportfans der Großregion kommen nächstes Jahr nicht in den Genuss einer Etappe der Tour de France. Viele glaubten, es sei den Planern der Frankreich-Rundfahrt nicht möglich, die Fahrer von Brüssel zum Planches des Belles Filles im Département Haute-Saône zu führen, ohne durch die Moselregion in ihren Kalender aufzunehmen.

Die Stadt Thionville reichte deshalb eine Bewerbung ein und wollte zum Ziel einer Etappe werden. Auch der Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich. Nun wurden diese Hoffungen zerschlagen. Wie Medien aus Lothringen berichten, hat Tourchef Christian Prudhomme dem zuständigen Regionalrat Patrick Weiten mitgeteilt, dass die Tour 2019 nicht an die Mosel kommt.

Zuletzt war die Frankreich-Rundfahrt am 4. Juli 2017 zu Gast in der Großregion. Die Etappe führte von Bad Mondorf nach Vittel in den Vogesen.