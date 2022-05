«Ich vermisse dich» : Die Trauer um Moderator Jan Hahn hält auch am ersten Todestag an

Am 4. Mai 2021 ist der Moderator im Alter von 47 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben. Ein Jahr nach seinem Tod trauern seine Liebsten auf Instagram noch immer.

Jan Hahn starb am 4. Mai 2021 im Alter von 47 Jahren an seiner Krebserkrankung.

Jahrelang brachte Jan Hahn seine Zuschauerinnen und Zuschauer zum Lachen. Vor einem Jahr dann die schockierende Nachricht: Der Fernsehmoderator ist im Alter von 47 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben. Zu seinem ersten Todestag am 4. Mai posteten seine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen herzerwärmende Botschaften.

«An dich, mein Jani», so begann Mareile Höppner ihren Instagram-Post. «Ein Jahr und doch bist du für uns immer noch da. Wir alle, die dich so im Herzen tragen, wir haben dich hierbehalten. In unserer Mitte», schrieb die 44-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Selfie, das sie zusammen mit ihrem einstigen «Frühstücksfernsehen»-Kollegen zeigt. «Ich vermisse dich. Wie oft bin ich in die Richtung eurer Wohnung gefahren, weil ich dich besuchen wollte. Ich konnte es meinem Sohn immer noch nicht sagen.»