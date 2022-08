Hamburg : Die Trauerfeier für Uwe Seeler wird im TV und online übertragen

Der NDR und das Erste übertragen die Trauerfeier für Fußballlegende Uwe Seeler am 10. August im Volksparkstadion. Das teilte der NDR am Mittwoch mit. Das HSV-Idol war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Der NDR überträgt die Veranstaltung im Fernsehen von 13.30 bis 15.30 Uhr und im Internet bei NDR.de. Das Erste sendet von 13.59 Uhr bis 15.00 Uhr. Kommentator ist Alexander Bleick, in der Moderation sind Julia-Niharika Sen und Alexander Bommes im Einsatz.