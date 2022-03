Preisexplosion : «Die Tripartite ist das Instrument, das wir jetzt brauchen»

LUXEMBURG – Vizepremierministerin Paulette Lenert hat am Donnerstag Stellung zu den explodierenden Energiepreisen bezogen – und auf den geplanten Sozialdialog verwiesen.

Angekündigt war Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng), zu den horrenden Energiepreisen geäußert hat sich am Donnerstagmittag in der Chamber Vizepremierministerin Paulette Lenert (LSAP). «Die Sanktionen gegen Russland haben im ganze Land Zustimmung gefunden. Wir wussten auch, dass diese Sanktionen etwas kosten werden», so Lenert. Wer sich bei der Stellungnahme bereits erste entlastende Maßnahmen erhofft hatte, wurde enttäuscht. Das Thema sei zu komplex, um jetzt konkrete Maßnahmen vorzuschlagen. «Nicht jeder gut gemeinte Vorschlag ist auch durchführbar», so Lenert.