Erdogans Wiederwahl: «Die Türkei wird sich von Europa weiter abwenden»

In der Türkei wurden am Sonntag sowohl das Parlament als auch der Präsident gewählt.

Was bedeutet die Wiederwahl Erdogans für die Türkei und Europa?

«Erdogan und sein Bündnis, das vor allem aus nationalistischen und islamistischen Parteien besteht, sehen sich damit in ihrer Politik bestätigt», sagt Ali Sonay, Assistenzdozent am Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften an der Universität Bern. Das könnte bedeuten, dass die aktuelle Wirtschaftspolitik mit großer Wahrscheinlichkeit fortgesetzt wird. «Auch die autoritäre Politik hinsichtlich Medien und Zivilgesellschaft wird sehr wahrscheinlich weiter bestehen bleiben. Insgesamt könnte sich die Gesellschaft weiterhin polarisieren», so Sonay.