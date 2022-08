Teronlyfans : Die Ukraine mit Nacktbildern retten – Erlös fließt ans ukrainische Militär

Auf der Plattform Teronlyfans ziehen sich Frauen und Männer für Geld aus – im Unterschied zu Onlyfans fließt das Geld an Organisationen wie das Asow-Regiment. Bisher wurden so rund 700.000 Dollar generiert.

Seit dem Beginn der russischen Invasion haben sich fast 40 Freiwillige, sowohl Männer als auch Frauen, für das ukrainische Militär ausgezogen. So wurden bisher umgerechnet rund 700.000 Dollar gesammelt. Gegenüber dem « Kiev Independent » stellen die jungen Frauen klar: «Teronlyfans ist keine Pornografie.» So sollen auf der Plattform neben Nacktbildern auch Fotos von Schlüsselbeinen, Beinen oder Armen angeboten werden.

Nastya Nasko zog vor drei Jahren aus Weißrussland in die Ukraine, um bei einem örtlichen Spielwarenhersteller zu arbeiten. Vor Ausbruch des Krieges war sie ferienhalber in Kroatien und konnte seitdem nicht mehr in die Ukraine zurückkehren. Viele belarussische Einwanderer, die in der Ukraine leben, wurden aufgrund neuer Beschränkungen im Zusammenhang mit der Beteiligung von Belarus am russischen Krieg ausgewiesen oder ihnen wurde die Verlängerung ihres Visums verweigert.