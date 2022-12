Luxemburg: «Die Universität Luxemburg ist die beste Investition der letzten 20 Jahre»

Die Amtsübergabe von Stéphane Pallage an Jens Kreisel fand vor Weihnachten statt. Université du Luxembourg

Sie haben Ihre Karriere in Belgien begonnen und sind dann nach Kanada gegangen. Wie sind Sie in Luxemburg gelandet?

Ich bin belgischer Abstammung. Ich habe in Lüttich studiert, bevor ich in den USA promoviert habe und anschließend eine Professur an der Université du Québec in Montreal erhielt, wo ich 22 Jahre lang blieb. Ich war dort Dekan der Fakultät für Managementwissenschaften. Ich erhielt zahlreiche E-Mails von Professoren der Uni, in denen sie mich ermutigten, mich zu bewerben, was ich dann auch tat.

Ist Ihnen Ihre Familie nach Luxemburg gefolgt?

Unsere drei Kinder waren bereits erwachsen, als wir beschlossen, auszuwandern. Sie waren sehr froh, dass ihre Eltern einen anderen Kontinent erkunden würden, während sie weiter in Kanada leben dürften. Mit der Coronapandemie wurde es allerdings zunehmend schwieriger, nach Hause zurückzukehren. Das war einer der Gründe, warum meine Frau und ich uns entschieden, nach Kanada zurückzuziehen.

Welches Bild hatten Sie von dem Großherzogtum vor Ihrer Ankunft?

Ich glaube, ich war 1982 das letzte Mal in Luxemburg gewesen. Es gab keine Universität, keine Philharmonie und keine Straßenbahn. Das Land hat sich enorm verändert, auch auf kultureller Ebene. Und die von Erna Hennicot-Shoepges gegründete Universität ist meiner Meinung nach die beste Investition der letzten 20 Jahre für das Land gewesen.

Was haben Sie aus diesen fünf Jahren gelernt?

Die Menschen hier haben mich enorm geprägt. Luxemburg ist gastfreundlich, pragmatisch und offen. Es ist das Land mit dem höchsten Anteil an ansässigen Ausländern. Es lässt sich hier wirklich gut leben. Wir lassen sehr viele Freunde zurück.

Auf welche Leistung der Universität sind Sie besonders stolz?

Die Universität Luxemburg ist in erster Linie ein Team. Was mich sehr stolz macht, ist, dass die Humanressourcen in den letzten fünf Jahren deutlich gestiegen sind, vor allem auf der Lehr- und Forschungsseite. Auch auf akademischer Ebene hat sich die Universität verbessert. Wir haben viele neue Dinge entwickelt, insbesondere den medizinischen Studiengang. Für mich als Rektor mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund war dies wahrscheinlich die größte Herausforderung. Gesundheit bedeutet nicht nur Medizin, sondern auch Pflegewissenschaften mit Ausbildungsgängen, die im kommenden September beginnen werden.

Wie war der Amtsübergabe an Ihren Nachfolger Jens Kreisel?

Der neue Rektor, Jens Kreisel, ist jemand, den ich persönlich als Vizerektor für Forschung ausgewählt hatte. Er hat in diesem Rahmen eine fabelhafte Arbeit geleistet. Er ist ein Freund, mit dem ich in den vergangenen Jahren sehr gerne zusammengearbeitet habe. Als vor einigen Monaten sein Name als Nachfolger auftauchte, haben wir uns natürlich auf eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit geeinigt.

Werden Sie weiterhin in Verbindung mit der Universität und Herrn Kreisel stehen?

Ich werde mein ganzes Leben lang ein Botschafter der Universität Luxemburg bleiben. Es wird mir eine große Freude sein, so oft wie möglich zurückzukehren. Und natürlich werde ich einen sehr engen Kontakt zu Jens Kreisel pflegen. Ich weiß, dass es im Jahr 2023 Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum geben wird. Ich denke, das wird die erste Gelegenheit für mich sein, zurückzukehren. Und das werde ich auch mit großer Freude tun.

Was werden Sie ab dem 1. Januar tun?