Luxemburg : Die «Viertdosis für alle» kündigt sich mit neuen Impfstoffen im Herbst an

LUXEMBURG – Wenn eine neue Generation Impfstoffe in der EU verfügbar ist, dürfte auch die Allgemeinbevölkerung Zugriff auf eine vierte Dosis bekommen. Das hat Gesundheitsministerin Lenert in Aussicht gestellt.

Noch ist in Luxemburg eine vierte Corona-Impfung nur für Menschen ab 60 Jahren und Risikopersonen empfohlen. Gesundheitspersonal, das nicht in die genannten Gruppen fällt, und der Rest der Bevölkerung bekommen bisher drei Impfdosen. Ändern könnte sich das, wenn eine neue Impfstoffgeneration seine Zulassung in der EU bekommt.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) strebt die Zulassung eines an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffs von Biontech für Herbst an, hieß es vergangenen Mittwoch von der Behörde selbst. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA hat am Montag als erste weltweit eine Zulassung für den neuen Impfstoff von Moderna gegen verschiedene Varianten des Coronavirus erteilt. Wie das Gesundheitsministerium in London mitteilte, schützt das Präparat mit dem Namen «Spikevax bivalent Original/Omicron» des US-Pharmaunternehmens sowohl gegen die ursprüngliche Corona-Variante als auch gegen Omikron.