Bürgerkrieg : Die Waffenruhe in Syrien wird gebrochen

Die Feuerpause in Syrien soll in den letzten 24 Stunden neun Mal nicht eingehalten worden sein. Das behauptet die russische Armee.

Der Waffenstillstand gilt nicht für alle: In der syrischen Stadt Akcakale bekämpfen sich der IS und regionalen Schutztruppen.

Insgesamt werde der Waffenstillstand im Land aber eingehalten, berichtet am Sonntag das russische Koordinationszentrum in Syrien, das die Feuerpause überwacht. Zuvor hatten sich bereits die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und John Kerry, erfreut über die Waffenruhe gezeigt. Die internationale Taskforce unter Vorsitz der USA und Russlands zog eine positive Zwischenbilanz zum Waffenstillstand, der seit Samstag um Mitternacht in Syrien gilt.