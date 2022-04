Luxemburg : «Die Wahl in Frankreich betrifft uns auch im Ausland»

LUXEMBURG – Viele Franzosen, die im Großherzogtum leben, waren bereits am Sonntagmorgen in der Luxexpo, um ihre Stimme für die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen abzugeben.

Auf den Straßen rund um den Kreisel Serra herrschte am Sonntag schon gegen 9.30 Uhr viel Verkehr. Viele Franzosen, die im Großherzogtum leben, hatten sich auf den Weg zur Luxexpo begeben, um ihr Kreuzchen bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen zu machen. Zur Wahl sind hierzulande 28.000 Personen aufgerufen. «Die Organisation ist unglaublich, ich frage mich, ob wir Deutsche werden», lachte der 56-jährige Olivier, der seinen Wahlzettel gerade in die Urne geworfen hatte. Auf großen Bildschirmen wurden die Wähler darüber informiert, wo genau sie ihre Wahlkabine finden und ihren Zettel abgeben können.

Viele Wähler in Luxemburg waren sich einig darüber, dass der Ausgang der Wahl auch großen Einfluss auf ihr Leben im Großherzogtum haben wird. «Alle Entscheidungen, die in Frankreich getroffen werden, haben auch Auswirkungen auf die Franzosen und Französinnen im Ausland» meinte die 29-jährige Claire, eine ins Großherzogtum entsandte französische Beamtin. «Die Wahl betrifft uns alle, auch wenn wir im Ausland leben», sagte die 33-jährige Marie-Laure, die die Politik in Frankreich nach eigenen Angaben stets verfolgt. «Wir sind in dem Land aufgewachsen, haben Familie dort und kehren vielleicht auch dorthin zurück», sagte Amandine, die seit zehn Jahren in Luxemburg wohnt.