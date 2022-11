Luxemburg: «Das Wildschwein in Bad Mondorf war in Panik»

1 / 3 Das Wildschwein hat die Straße überquert. Mobile Reporter Mobile Reporter Mobile Reporter

Am vergangenen Sonntagmittag war in Bad Mondorf gegen 12 Uhr ein Wildschwein gesichtet worden, das auf dem Bürgersteig und der Straße trottete. Richard Frank, Generalsekretär des Luxemburger Jagverbands FSHCL (Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Luxembourg) erklärt: «Am vergangenen Wochenende wurden in der Gegend von Bad Mondorf Treibjagden durchgeführt. Dabei flüchten die Wildschweine unkontrolliert in alle Richtungen. In diesem Fall waren sie zwangsläufig in Richtung Südwesten unterwegs, da die A13 in Richtung Deutschland ein Hindernis für ihre Flucht darstellt.»

Nach Angaben der FSHCL wird der natürliche Lebensraum der Wildschweine immer weiter eingeschränkt, insbesondere in der Gegend um Bad Mondorf, da die Stadt in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Zudem würde die zunehmende Präsenz von Menschen im Wald die Schweine in die Ballungsräume treiben. «Wildschweine sind anpassungsfähig und profitieren von allem, was wir ihnen servieren», so Richard Frank, «es gibt Leute, die sie über ihren Komposthaufen füttern oder ihnen Körner geben, damit sie sie in der Nähe ihres Hauses beobachten können.»

Wie verhält man sich, wenn man mit einem solchen Tier konfrontiert wird? «Unverletzte Wildschweine sind kein Problem. Sollte ein Tier jedoch verletzt sein, wird es sich verteidigen wollen. In diesem Fall ist es besser, ihm aus dem Weg zu gehen», erklärt der Generalsekretär. «Bei einem Verkehrsunfall ist es ratsam, die Polizei, den Forstbeamten oder den Jäger des betreffenden Jagdreviers zu rufen, damit diese das verletzte Tier erschießen können. Wenn ein Wildschwein in eine Stadt kommt, ist es in Panik. Also lässt man es am besten in Ruhe, damit es so schnell wie möglich wieder rausfindet.»