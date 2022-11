Luxemburg: Die «Winterlights» kommen schon bald in die Hauptstadt

Von Mittwoch, dem 18. November 2022 bis Sonntag, den 8. Januar 2023 wird die Hauptstadt in «eine warme und freundliche Atmosphäre» getaucht, «die sowohl die Einwohner als auch die Besucher der Hauptstadt begeistern wird». Die Stadt Luxemburg hat am heutigen Montag bei einer Pressekonferenz im Rathaus die verschiedenen Weihnachts-Attraktionen vorgestellt, die in diesem Jahr zu erwarten sind.