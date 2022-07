Vorhersage : Die Woche bringt Hitze und viel Sonne in Luxemburg und der Großregion

LUXEMBURG/GROSSREGION – Der Juli zeigt sich weiter von seiner Sommerseite. Auf viel Regen hofft die Vegetation in dieser Woche weiter vergeblich.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist in der neuen Woche mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen zu rechnen. Am Montagvormittag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im Westerwald noch zu Sprühregen kommen. Am Nachmittag lässt sich dann allerdings bei Temperaturen bis zu 28 Grad die Sonne blicken. Die Nacht wird klar und niederschlagsfrei, die Temperaturen sinken auf 6 bis 14 Grad.