Hamburg : Die wohl älteste Orang-Utan-Dame der Welt feiert ihren 61. Geburtstag

Bella wurde zu ihrem Geburtstag vom Zoo mit einer Obsttorte beschenkt. Die Orang-Utan-Dame kam 1964 in den Tierpark Hagenbeck und hat seither sechs eigene und drei Adoptivkinder großgezogen.

Obsttorte zum Rekord-Geburtstag: Die wohl älteste noch lebende Sumatra-Orang-Utan -Dame Bella hat am Dienstag in Hamburg ihren 61. Jahrestag gefeiert. In freier Wildbahn werden die Tiere einem Experten des Zoos zufolge zwischen 40 und 50 Jahre alt.