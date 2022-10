Immobilien: Die Wohnungsbranche steht vor Veränderungen

Am Freitag, den 7. Oktober, kündigte die Regierung eine Reform der Grundsteuer an. Gleichzeitig soll eine nationale Steuer auf Nichtbelegung von Wohnungen («Mobilisierungssteuer») eingeführt werden. Das Ziel ist, mehr Wohnraum zu schaffen, um der Krise zu begegnen, die seit Jahrzehnten in Luxemburg herrscht. Ob die Maßnahmen zweckdienlich und ausreichend sind? Antoine Paccourd ist Sozialgeograf am LISER («Luxembourg Institute of Socio-Economic Research») und Koordinator des Wohnungsobservatoriums («Observatoire de l'Habitat»). Er betrachtet die Maßnahmen als «starkes Signal, dass eine neue Epoche angebrochen ist, in der der Staat wesentlich stärker eingreift, als er es seit dem zweiten Weltkrieg getan hat. Das ist ein Mentalitätswandel. Das Wohnungswesen dem freien Markt zu überlassen, hat die Krise nicht gelöst».