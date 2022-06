Fondation Idea: Die Wohnungskrise könnte trotz Maßnahmen schlimmer werden

«Egal in welchem Jahrzehnt, das Thema Wohnen stand immer ganz oben auf der Tagesordnung», stellte die Fondation Idea, die am Dienstag ihren Bericht zum Thema Wohnraum vorgestellt hat, fest. Viel Gutes hat sie für die Entscheidungsträger darin nicht übrig: «Luxemburg muss sich neu erfinden und sein Ziel, eine ‹Demokratie der Eigentümer› zu sein, aufgeben», so die Organisation. Viele Fehler, die gemacht wurden, teilten sich die Gemeinden und der Staat.

So werde angebliche kommunale Autonomie im Wohnungswesen «regelmäßig durch staatliche Regulierungen umgangen, die zwar lobenswerten Zielen dienen, aber die Verfahren verlängern und das Wohnungsangebot tendenziell einschränken». Nach Ansicht der Fondation Idea «sollte sich ein kleines Land wie Luxemburg eine derartige Aushöhlung von Entscheidungen über ein so gefragtes Grundbedürfnis wie Wohnraum nicht leisten».

Keine Aussicht auf sinkendes Preisniveau

Konkret bringt die Fondation die Behauptung, dass im Land 30.000 Wohnungen fehlten, in die Debatte ein: «Wenn wirklich 30.000 Wohnungen fehlen würden, müssten 60.000 Menschen in ihrem Auto, unter einer Brücke oder in einem Slum leben, was glücklicherweise nicht der Fall ist.» Sollten sich die Prognosen jedoch bewahrheiten und das Großherzogtum bis 2026 68.000 Einwohner mehr haben, «müssten 7340 zusätzliche Wohnungen pro Jahr gebaut werden, was in keinem Verhältnis zur Anzahl der üblicherweise im Land gebauten Wohnungen steht und etwa 30 Prozent über der Anzahl der kürzlich erteilten Baugenehmigungen liegt».