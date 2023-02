Nach Türkei-Beben: Die Wollnys melden sich aus Krisengebiet – «da wird dringend Hilfe benötigt!» 

Ein derart starkes Erdbeben hat die Türkei seit 50 Jahren nicht mehr erlebt . Tausende Menschen starben seit der großen Erschütterung am Montag, unzählige werden unter den Trümmern der Gebäude noch immer vermisst. Viele Menschen sorgen sich derzeit um ihre Familien vor Ort. Auch Fans von Silvia Wollny sind besorgt um die Reality-Großfamilien-Mama . Die 58-Jährige und ihr Ehemann verbringen seit Jahren den Großteil des Jahres in der Türkei und haben derzeit auch noch Besuch von ihrer schwangeren Tochter Sarafina. Gemäß «RTL» halten sich die Wollnys in Ilica auf.

Auf Instagram gibt die 28-jährige Sarafina in einer Story nun Entwarnung. «Uns haben jetzt ganz viele Nachrichten erreicht, da wir ja momentan in der Türkei sind. Also wir haben es zwar mitbekommen, aber wir sind halt nicht so betroffen in den Ausmassen, wie es die anderen Städte sind. Ihr müsst euch keine Sorgen um uns machen, uns geht es gut.» Dennoch sitzt der Schock der Katastrophe tief. «Es nimmt einen halt nur sehr mit, auch wenn man die ganzen Bilder sieht, was in den Städten passiert ist. Da wird dringend Hilfe benötigt.»