Luxemburg : Die Zäune gegen das Schweinepestvirus werden abgebaut.

LUXEMBURG – Die Schweinepest in Belgien gilt als ausgerottet. Deshalb soll der 15 Kilometer lange Zaun abgebaut werden, der die Einschleppung des Virus in das Großherzogtum verhindern sollte.

Seit 21. Dezember 2021 gilt Belgien die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Belgien offiziell als ausgerottet. Aus diesem Grund hat Luxemburgs Landwirtschaftsminister Claude Haagen beschlossen, den 15 Kilometer langen Zaun abbauen zu lassen, wie das Ministerium in einer Mitteilung schreibt. Dieser war 2019 entlang belgischen Grenze in der Region Sterpenich errichtet worden, um die Einschleppung des Virus in die Wildschweinpopulation des Großherzogtums zu verhindern.