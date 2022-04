Jean Asselborn – «Die Zahl der Aufnahmeanträge ist enorm für Luxemburg»

Editpress/Julien Garroy

Luxemburg hat mittlerweile 4000 Anträge auf vorübergehenden Schutz von ukrainischen Geflüchteten registriert. Dies teilte Außenminister Jean Asselborn am Montag bei einer Pressekonferenz mit. «Das ist enorm für ein Land mit 600.000 Einwohnern», betonte er. Derzeit seien 1600 Geflüchtete in den Einrichtungen des Nationalen Aufnahmeamts (ONA) und 2400 in privaten Unterkünften untergebracht.

«Unsere Herausforderung besteht darin, eine Lösung für die Erstaufnahme von Geflüchtete zu finden», erklärte Jean Asselborn. So wird das Notaufnahmezentrum in der SHUK (Structure d'hébergement d'urgence auf dem Kirchberg) ab dem 11. April nicht mehr zur Verfügung stehen. «Es muss eine neue Infrastruktur geschaffen werden, um 400 bis 500 Betten aufzustellen», sagte Asselborn: «Wir haben einen Ort gefunden und sind dabei, eine Unterkunft zwischen dem Boulevard Kennedy und der Rue Tony Rollman in Kirchberg zu schaffen. Wir hoffen, dass sie Anfang nächster Woche einsatzbereit ist».

«Das Schlimmste liegt vielleicht noch vor uns.» Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn

Parallel dazu hat das Ministerium Standorte für Geflüchtete mit vorübergehendem Schutz identifiziert: ein Hotel in Differdingen, in Nospelt (Gemeinde Kehlen), in Echternach und vielleicht in naher Zukunft in den ehemaligen Räumlichkeiten des Luxemburger Worts in Gasperich (Luxemburg-Stadt). Der Minister fügte hinzu, dass die Aufnahmekapazitäten des Landes «seit 2014 explosionsartig angestiegen sind». Demnach arbeiteten nun fast 5600 Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen, während es vor acht Jahren noch 1000 bis 1500 gewesen seien.