Wochenbericht: Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Luxemburg wieder an

Seit sich der Sommer dem Ende neigt, steigen die Infektionen im Großherzogtum wieder an.

Die Ferien sind vorbei und viele Luxemburger sind zurück aus dem Urlaub. Das erklärt, warum in dieser Woche ein leichter Anstieg der Corona-Fallzahlen festgestellt wurde. 27 Prozent aller Infektionen fanden im Ausland statt. Zudem wurde im Großherzogtum auch mehr getestet als in der vorherigen Woche.

Die Statistik, die das Gesundheitsministerium am Mittwoch veröffentlicht hat, zeigt einen Anstieg der registrierten Erstinfektionen um 31 Prozent. 999 Luxemburger wurden erstmals positiv auf das Virus getestet. Bei 423 Personen wurden erneute Infektionen festgestellt, was einen Anstieg von 32 Prozent bedeutet.

Explodierende Fallzahlen unter Senioren

Die Inzidenz ist somit von 117 auf 155 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Besorgniserregend ist der Anstieg der Infektionen unter den Senioren. Bei den 60- bis 74-Jährifen wurden 85 Prozent mehr Fälle registriert. Unter den 75-Jährigen und Älteren wurden sogar 171 Prozent mehr Fälle festgestellt. Gerade die Älteren sind besonders anfällig für schwere Krankheitsverläufe. Erst letzte Woche sind in Luxemburg zwei circa 80-Jährige an den Folgen ihrer Covid-Infektion gestorben.

In den Krankenhäusern scheint die Situation weiterhin händelbar zu sein. Sechs Neuaufnahmen von Corona-Patienten gab es bisher in dieser Woche. Fünf waren es in der vergangenen Woche. Nur eine Person musste auf der Intensivstation behandelt werden.