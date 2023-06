Luxemburg: Die Zahl der tödlichen Unfälle ist 2022 explodiert

Das Jahr 2022 war ein schwarzes Jahr, in Anbetracht der Verkehrsunfälle im Großherzogtum. Laut Statec schoss die Zahl der tödlichen Unfälle im vergangenen Jahr auf 35 in die Höhe, was einem Anstieg von 67 Prozent gegenüber 2021 entspricht, als es 21 Unfälle mit tödlichem Ausgang gab. Für 36 Menschen endeten die Unfälle im Jahr 2022 tödlich. Das sind zwölf Opfer mehr als 2021 (+50 Prozent) und zehn mehr als 2020 (+38,46 Prozent).